Kunstenaars en ontwerpers geven Capital C vorm

Het moet een gesamtkunstwerk worden, een plaats waar creatieve geesten elkaar ontmoeten en inspireren, zegt Maarten Feilzer, directeur bij Zadelhoff. ‘Ik vind het heel visionair wat er gebeurt. Dit is iets wat we over 50 jaar ook nog bijzonder zullen vinden.’

In het Volkshotel in Amsterdam presenteren de initiatiefnemers woensdag hun plannen voor Capital C, het nieuwe centrum voor de creatieve industrie in de voormalige Diamantbeurs in Amsterdam. Het pand aan het Weesperplein ondergaat een uitgebreide restauratie en modernisering. Het opent zijn deuren in 2019.

De inrichting gebeurt in samenwerking met een selecte groep kunstenaars, topontwerpers en aanstormende talenten, geheel volgens het concept, aldus Willem Sijthoff, initiatiefnemer en mede-eigenaar Capital C: ‘De creatieve sector is niet alleen groot, met 80 duizend mensen en 30 duizend bedrijven, ze kent ook veel silo’s. Dit is een plek waar we die bij elkaar brengen, waar we samenwerken stimuleren, of het nu gaat om advertising, design, media, digital of kunst en communicatie.’

Capital C wordt een creatieve ontmoetingsruimte voor media, communicatie- en designbureaus, startups en zzp’ers; waar events en exposities worden georganiseerd, aldus Sijthoff. Ook komen er een rooftop restaurant, grand café en skylounge bar.