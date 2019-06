De gereedschapskist van een craftsman is uitgebreider dan ooit - wat moet je kiezen?

‘Ik vind het vak leuker dan ooit’, concludeert Rikje Thie, eigenaar van Partner in Production. ‘Ja, écht. We hebben tegenwoordig zoveel mogelijkheden; we kunnen van alles maken.’ Met deze opmerking slaat ze de spijker op de kop. Door de komst van nieuwe technologieën is de gereedschapskist van een craftsman uitgebreider dan ooit. Met CGI, VFX en fotorealistische animaties kan hij beelden maken die in het echt onmogelijk te filmen zijn. En dan hebben we het nog niet eens over zijn datatools om alles tot in de puntjes te optimaliseren en finetunen. Maar, zegt ze, ‘merken moeten precies weten wat ze willen, anders gaat het mis.’

Vier experts – Roel Welling (WeFilm), Maurice Wenneker (Wenneker Group), Rikje Thie (Partners in Production) en Vincent Lammers (Ambassadors) – gaan met elkaar in discussie over het reilen en zeilen van craft anno 2019.