'De wereldleiders nemen niet de leiding die ze zouden moeten nemen'

Sinds vorig jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds dit voorjaar iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week is Jelle Mul, Marketing Manager Patagonia Europa en fotograaf, curator van 'Random pick of the day for a week'. Hij leidt zijn keuzes als volgt in: ‘Ik heb 5 "fragmenten" gekozen die op hun eigen grote of kleine wijze gaan over je eigen pad uitstippelen en zo het voortouw durven nemen.'

Hier de 5 bijdragen van Mul:

1. Legendary art misfit Thomas Campbell

'De Amerikaan Thomas Campbell is een filmmaker, fotograaf, skateboarder, surfer en voor mij vooral een kunstenaar. Ik ben enorm fan van zijn kunst en van zijn diversiteit in de dingen die hij doet. Hij is van grote invloed op de skate- en surfcultuur geweest - en is dat nog altijd.'

Lees en bekijk ook:

- At home with legendary art misfit Thomas Campbell

- Kort interview met Thomas Campbell

- Cuatro Sueños Pequeños (Four Small Dreams), A 23 minute Skate Film / Visual Audio Experiment by Thomas Campbell