HEMA opent eigen studio voor in-house contentcreatie

Doordat de contentstudio is ondergebracht in het HEMA support office, zijn de te fotograferen samples dichtbij beschikbaar en kan er snel een beeld worden geschoten. Manager Content Janneke Kragt: ‘We zullen in deze studio omnichannel beelden maken die in alle kanalen gebruikt kunnen worden. Dit kan met onze eigen studio nu nog sneller en efficiënter gebeuren.'

Door met eigen stylisten en fotografen te werken, verwacht HEMA bovendien dat het voor reclame-uitingen meer greep kan houden op de eigen beeldstijl. HEMA-ceo Tjeerd Jegen noemt HEMA Studio daarom een 'logische vervolgstap' op de ambitie van HEMA om een wereldwijd merk te worden. Al onze producten worden door onszelf met liefde ontworpen en nu worden dus ook de beelden van deze prachtige producten door onszelf gecreëerd.'