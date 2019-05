'Ik ben gefascineerd door de kracht van het designproces'

Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds kort iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Ronnie Besseling curator. Besseling is (digital) designer, werkte eerder bij Fabrique, Dawn en Edenspiekermann, is thans samen met Jim Haakman oprichter van Nok Nok Studio en juryvoorzitter van Dutch Digital Design: 'Als persoon probeer ik na te denken over hoe ik, door mijn dagelijkse keuzes, positieve invloed kan hebben op de wereld om me heen. Geen vlees eten en een open mind hebben, spelen daarbij een belangrijke rol. Als ontwerper ben ik gefascineerd door de kracht van het designproces. Met mijn creatieve talent help ik bedrijven groeien. Ik help ze hun doelen te realiseren door met ze na te denken over de volgende stap. Grow through design noem ik dat. Deze week serveer ik iedere dag een post die aansluit bij dit denkbeeld. Iets slims, iets bijzonder eenvoudigs of verwonderlijks. Veel plezier ermee.'

Hier de 5 bijdragen van Besseling:

1. Sweets Hotel Amsterdam

Ik woon in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Dwars door mijn buurt stroomt de Kostverlorenvaart. Waar water is zijn bruggen. Waar in Amsterdam bruggen zijn, zijn 28 brughuisjes. De oude brughuisjes hebben sinds kort nieuw leven gekregen. Een vernieuwend concept van Space&Matter.