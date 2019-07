'Ik schotel mensen graag een andere realiteit voor die spiegelt aan de onze'

Sinds vorig jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds dit voorjaar iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Halal-regisseur Thessa Meijer, die onlangs met haar korte film 'The Walking Fish' de Young Director Award’s Special Jury Price in Cannes won, curator. Ze deelde 'een selectie van werk dat mij inspireert, stuk voor stuk een beetje vreemd en net even anders is dan de dagelijkse realiteit.'

Hier de 5 bijdragen van Meijer:

1. Een beetje gek

Fotograaf Brooke DiDonato maakt vervreemdende beelden die bij mij direct allerlei vragen oproepen. Wat is hier aan de hand, hoe is deze persoon in die ongemakkelijke positie terecht gekomen en wat gaat er nu gebeuren? De beelden spreken enorm tot mijn verbeelding. Ieder shot zou een perfect beginpunt voor een commercial kunnen zijn, ik denk bijvoorbeeld aan een bouwmarkt-reclame waarin mensen op onmogelijke manieren in en om hun huis leven, totdat ze die ene winkel ontdekken met handige haakjes voor de garagedeur en een middel om het tapijt schoon te krijgen zonder ‘m zelfstandig naar de stomerij te hoeven rollen.

Maar Didonato’s werk is niet alleen maar een beetje gek, er zit ook een sterke emotie in. De personen op deze foto’s verstoppen zich en bevinden zich - al dan niet door eigen toedoen - in benarde situaties. Er straalt een bepaalde eenzaamheid en grimmigheid uit de houdingen, stilering en kadrering. Het communiceert zonder dat er iets uitgesproken is. Dit is hoe ik zelf ook graag begin aan een project: met een sterk, origineel beeld dat direct een gevoel oproept en waar een high concept verhaal uit ontstaat. Fotografie is wat dat betreft een enorme bron van inspiratie, ook het werk van Allessandra Sanguinetti, Lise Sarfati, Nguan, Gregory Crewdson en vele anderen die helaas niet meer in dit lijstje passen!