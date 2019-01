The Lion King leert ons onverwachte lessen over de toekomst van animatie

Als we de beelden van de Lion King vergelijken met Toy Story, zien we dat de techniek niet stil heeft gestaan. Toch waren de reacties op de trailer zeer wisselend. Sommigen vonden de beelden zo realistisch, dat de emotie verloren gaat. Een journalist van Quartz: ‘Kijk naar de giraffen in de oude film. Dat zijn emotionele giraffen. De nieuwe Lion King lijkt op een natuurdocumentaire.’ De vraag rijst: heb je wel een fotorealistische animatie nodig om een verhaal te vertellen? Deze vraag is voor marketeers relevant, want het duikt steeds vaker op in commercials.

Zo maakte Mercedes twee jaar geleden een video met geanimeerde leeuwenkop. En hetzelfde jaar lanceerde de Bijenkorf een spotje met een musje in de hoofdrol dat door de Bijenkorf vliegt. Het verschil met de Lion King is dat deze spotjes zijn gemaakt middels ‘live action’. Dit houdt dat de film met een echte camera is geschoten en de animaties later erin zijn gezet. Een volledig geanimeerde fotorealistische commercial, zoals de Lion King, bestaat – tot zover bekend - nog niet in Nederland.