'Nu weet je wat ze bedoelen als je voor gepekop wordt uitgemaakt'

Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds kort iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week is Marcel Hartog curator. Hartog is creative director en partner bij – SAN Bureau van het Jaar! – Joe Public, en voormalig executive creative director bij J. Walter Thompson en Publicis. 'Er zit niet echt een rode draad in mijn bijdragen; ik heb me strikt gehouden aan de titel van deze rubriek. Dus de keuzes zijn behoorlijk random, 'n beetje wat afgelopen weekend op m'n pad kwam. Het enige dat wellicht vermeldenswaardig is, is dat ik (deels) op Texel woon.

Hier de 5 bijdragen van Hartog:

1. Eiland blues

Fotojournalist Nicole Franken bezocht samen met schrijvend journalist Anneke de Bundel een aantal afgelegen eilandgemeenschappen rond de 60 graden Noorderbreedte. Stipjes als Isle of Kihnu en Isle of Harris. Je zal naar de dichtstbijzijnde school moeten, of een huwelijkskandidaat zoeken die er niet is. Daar kan mijn eilandgevoel op een waterkoude Texelse winterdag nog wat van leren. Het boek komt in november uit, meer foto’s van Nicole zijn te zien op www.nomadreports.com.