Op je doel af met het juiste type video

De video is klaar om met de wereld te worden gedeeld. Hoe bereik je degene voor wie de boodschap is bedoeld? De eerste gedachte van veel organisaties is: we plaatsen de video op YouTube en dan komen de kijkers vanzelf. Echter, er zijn veel mogelijkheid voor het verspreiden van video.

Voor het verspreiden van je video is het van belang om te bepalen via welke kanalen je doelgroep video’s bekijkt. Je doelgroep en het doel van je video tonen vaak ook aan of het loont om de video via meerdere kanalen te verspreiden. Houd echter wel in gedachten dat niet ieder type video op ieder kanaal werkt.

Ga je voor de meest wijde verspreiding, dan is lineaire video de meest voor de hand liggende vorm om mee te werken. Bij het gebruik van interactieve of gepersonaliseerde video is je doelgroep vaak al onderverdeeld. Deze werken dan ook het beste op een eigen website, landingspagina of in een e-mailcampagne.

In het geval van gepersonaliseerde video is je doelgroep zelfs één persoon per keer. Die video kan een persoonlijke naam en datum bevatten, maar personalisatie is ook mogelijk op een dieper niveau. Wanneer je gebruik gaat maken van meer persoonlijke data, zorg dan dat deze beveiligd is. Dit kan onder andere door de distributie aan te bieden in een beschermde ‘mijn-omgeving’.