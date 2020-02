Piet Parra ontwerpt Olympische skateboard-tenues voor Nike

Bij de komende Olympische Spelen in Tokio staat skateboarden voor het eerst op het programma. Nike SB (Skateboarding) wilde daarom iets speciaals doen en vroeg Piet Parra - die zelf uit de skate scene komt en eerder al sneakers voor SB ontwierp - de skateboard-tenues voor Amerika, Brazilië en Frankrijk te ontwerpen.

Parra: 'Hoewel er wel enige scepsis bestond in de skate-gemeenschap over meedoen aan de Olympische Spelen, ben ik blij dat Nike ervoor heeft gekozen om hier mensen bij te betrekken die zelf skaten en de cultuur kennen. Dat Nike SB mij uit een enorme groep getalenteerde creatieven, die deze scene rijk is, te kiezen, vind ik een enorme eer.'

Grafisch ontwerp, graffiti, kunst, maar ook video, fotografie en muziek hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de 'rebelse' cultuur van skateboarden. 'De keuze van Nike om dat respecteren reflecteert niet alleen de toewijding van skaters aan skaten zelf (de sport is van ons), maar ook aan de stijl ervan (wij geven die vorm).

'Stijl - van de unieke illustraties op boards en spectaculaire skate-advertenties in magazines tot de grafische, kleurrijke, maar bolde designs op kleding - is sinds het prille begin inherent geweest aan de beleving van skateboarden.'

Traditionele tennispolo

In het geval van Parra's Olympische collectie heeft ieder outfit eigen kleuren, die uniek zijn voor het betreffende land, en een eigen vorm. Zo komen in het Amerikaanse tenue duidelijk de kleuren van de Stars and Stripes terug en vormt het Franse shirt een knipoog naar de traditionele tennispolo.

Parra: 'Met respect voor de kleuren van de vlag van ieder land heb ik geprobeerd om complementaire kleuren te vinden, die terugkomen in het landschap van het land, maar ook in steden. Sterker nog, dat was mijn persoonlijke challenge: om zoveel mogelijk verschillende kleuren te gebruiken, terwijl overduidelijk moest blijven welk tenue bij welk land hoort.'

De tenues zijn van 100% gerecycled polyester gemaakt en zullen volgens Parra ook voor gewone stervelingen ook te koop zijn bij de betere skateshops, zoals Ben G in Amsterdam.

Wie de sporters in de outfits live in actie wil zien: de finaledagen van het skateboarden zijn op 26 en 27 juli (het onderdeel street, met glijden over trapleuningen en zo) en op 5 en 6 augustus (het onderdeel park, met halfpipes). Enkele Nederlandse skateboarders maken kans om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio, maar zullen dat in dat geval in tenues van Fila doen.