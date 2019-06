Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds dit voorjaar iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Shirley Kind, Directeur Sales & Service bij Nederlandse Loterij (tot dit jaar Head of Marketing bij SAN Adverteerder van het Jaar Staatsloterij), curator. 'Mijn thema is muziek. Muziek inspireert, beweegt, raakt, motiveert en bovenal: muziek verbindt. Het neemt je mee op reis, weg van alledag. In allerlei smaken, soorten en vormen verpakt. Soms ontroerend, vaker opbeurend. Voor mijn 5 items van Random pic(k) of the day for a week: muziek die mij raakt en op scherp zet. Zowel privé als in mijn werk helpt muziek mij om keuzes te maken, energie te vinden, te relativeren, te ontladen en om op te laden.

Slechts 5 fragmenten en zoveel keuze, maar hier de vijf die mij nooit vervelen en al jaar en dag een bron van inspiratie vormen.'

Hier de 5 bijdragen van Kind:

Nummer 1: Muse – Butterflies and Hurricanes

Dit nummer heeft alles in zich

Eén van mijn absoluut favoriete nummers van een band die ervoor gezorgd heeft dat ik echt naar muziek ging luisteren. Met een voorkeur voor het eerdere werk van deze Britse band, zoals ze begonnen met hun alternatieve rock; af en toe hysterisch en een tikkie kitsch. Met slechts drie bandleden en een onontkoombaar, direct herkenbaar geluid. Dit nummer heeft alles in zich; storm tegenover stilte, van klein naar bombastisch, groots en meeslepend. Zowel in de muziek, alsook gevangen in de tekst.