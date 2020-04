Vier must see talks en een documentaire over het leven nú

Deze week is Bart Hendrikx, de enige agent in Nederland die meerdere internationale creatieve partijen vertegenwoordigt, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Hendrikx over zijn week: ‘Sinds 2015 ben ik consultant in de reclame-industrie en sinds eind afgelopen jaar heb ik in die hoedanigheid een Amerikaans “rep” model in Amsterdam opgezet. Waar ik eerder altijd 1 (tijdelijke) klant vertegenwoordigde, ben ik nu agent van meerdere creatieve bedrijven. Recent is daar het commercialbedrijf van mijn persoonlijke filmheld-regisseur Darren Aronofsky (van onder andere Pi, Requiem for a Dream, The Wrestler en Black Swan) bijgekomen. Een jeugddroom die werkelijkheid is geworden. Chromista, zoals het heet, wordt gerund door een klein team van 4 man inclusief Darren met kantoren in LA en NYC. Dat maakt dat we deze coronacrisis heelhuids kunnen doorkomen – de kosten zijn laag – en ons exclusieve karakter kunnen behouden. Dat geldt ook voor mijn andere klanten, digital design studio Resn en de Duitse animatie/VFX studio Sehsucht, waar alle makers vanuit huis door kunnen werken.

Dit bracht al vrij snel rust toen deze crisis uitbrak en iedere dag neem ik dan ook de tijd om 10 kilometer te wandelen in de ochtend – en met mijn klanten te werken met een optimistische energie. Dat positieve gevoel heerst dus sterk bij mij en wil ik dan ook graag met jullie delen deze week. Dat brengt mij bij een van de zaken waar we dagelijkse in overvloed mee worden geconfronteerd: social distancing. Eigenlijk is het een verkeerde bewoording (copy) als je het mij vraagt. Gelukkig is de WHO ook begonnen met het gebruik van een nieuwe en verbeterde uitdrukking: “fysieke afstand”, die absoluut essentieel is om de wereldwijde pandemie tegen te gaan. Maar dat betekent niet dat we ons “sociaal” gezien moeten loskoppelen van onze dierbaren, van onze familie. Integendeel. Dat brengt mij bij mijn eerste pic(k) van de week…’

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Jeremy Rifkin

'Een van mijn favoriete denkers is sociaal theoreticus Jeremy Rifkin, wiens gedachtegoed goed past bij deze tijd. Hoe zal het leven zijn na corona? Hoe gaan we hier als samenleving uitkomen met z’n allen? In 2010 is van Rifkin het boek The Empathic Civilization verschenen – een must read wat mij betreft. Ik moet steeds meer denken aan een van zijn uitspraken: “We know if a spider goes up someone’s arm, and I’m observing it going up your arm, I’m going to get a creepy feeling. We take this for granted, but we’re actually softwired to experience another’s plight as if we’re experiencing it ourselves. But mirror neurons are just the beginning of a whole range of research going on in neuro-psychology, brain-research and in child development, that suggests that we are actually softwired not for agression and violence and self interest and utilitarianism, but that we are softwired for sociability, attachment, affection, companionship, and that the first drive is the drive to actually belong. It’s an empathic drive.”

Erop neerkomend dat we allemaal als individueel mens een sterke instinctieve, empathische drive hebben en dat onze spiegelneuronen van het menselijk brein ons inzetten voor gezelligheid, gehechtheid en genegenheid. En dat onze primaire drijfveer is om je onderdeel te voelen van de mensheid als geheel. Ik ga met deze instelling verder na corona. Ik hoop dat dat jullie mij allemaal volgen :) Een hele fijne maandag, ik spreek jullie morgen weer.’

