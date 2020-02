Boyo Frederix wint 2 VES Awards en deelt zijn inspiratie

Deze week is Boyo Frederix, Head of Visual Effects bij Postoffice Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Boyo won afgelopen woensdagavond 2 Visual Effects Society (VES) Awards in Los Angeles, dé prijs in de postproductiewereld, in dezelfde zaal waar de Golden Globes worden uitgereikt en Ricky Gervais Hollywood onlangs nog 'n ongenadige oorwassing gaf. Hij won de awards voor Hennessy, The Seven Worlds, waar hij nog aan meewerkte bij MPC Londen voordat hij afgelopen zomer partner werd bij Postoffice Amsterdam - in de categorieën Outstanding Visual Effects in a Commercial en Outstanding Compositing in a Commercial. Hij was ook tweemaal genomineerd voor BMW, Legend.

Boyo over zijn week: 'Mijn keuzes deze week zijn gebaseerd op mensen of dingen die mij de afgelopen jaren hebben geïnspireerd in verschillende fases van mijn leven - noem het scharniermomenten. Van redenen tot het kiezen van een bepaald studiepad tot creatieve inspiratiebronnen later in mijn carrière. Het mooie is dat inspiratie soms van de gekste plekken kan komen.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Sir Ridley Scott

'Ridley Scott is een grote inspiratiebron voor mij. Een van origine reclameregisseur die later films is gaan maken. En niet zomaar films! Films met vaak zeer mooie art direction en visual effects. Hij brak door met de film Alien, die 40 jaar later nog steeds geweldig is om te zien. Daarna maakte hij Blade Runner in 1982, een film die zijn tijd ver vooruit was en dus niet begrepen werd door de studio's. Hierdoor is niet zijn eigen versie in de bioscoop verschenen en was het een commerciële flop. Pas in 2007 heeft hij zijn eigen "final cut" kunnen uitbrengen en inmiddels staat Blade Runner te boek als een cult-klassieker. In de jaren daarna heeft hij vele films gemaakt in uiteenlopende stijlen waarvan de bekendste waarschijnlijk Gladiator is. Dit was een mijlpaal in de geschiedenis van VFX en won daar ook de Oscar voor. Virtueel Rome nabouwen en duizenden toeschouwers in bewegende shots was "unprecedented". Elke VFX artist kent deze film en weet wat het heeft betekend voor onze industrie.

Het was daarom ook geweldig dat ik iets meer dan een jaar geleden, toen ik nog bij MPC in Londen zat, werd gevraagd om VFX supervisor te zijn voor Ridley Scotts eerste commercial sinds 15 jaar. Hij (inmiddels 82 jaar oud) ging een commercial maken voor cognac-merk Hennessy en de film zou een visuele reis worden door zeven werelden, gebaseerd op verschillende smaken die Hennessy bevat.

Een commercial van 4 minuten waar 7 werelden verkend worden. Voor veel shots had hij een duidelijke visie, maar het gebeurde ook vaak dat hij ideeën van mij of mijn team graag ter harte nam. We gingen dan samen brainstormen over hoe we een shot of scène naar een nog hoger niveau konden tillen. Tijdens deze sessies die we 1 of 2 keer per week hadden tekende hij talloze storyboards en heb ik immens veel geleerd over art direction en regie. Het was soms bijna meer als het maken van een film dan een commercial. We hadden een team van meer dan 60 mensen verdeeld over Londen, India en Los Angeles waardoor we 24 uur per dag door konden met het ontwikkelen van deze unieke commercial. Het was de meest inspirerende reclameproductie waar ik ooit aan heb gewerkt.'