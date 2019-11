Geniet van de stilte

#3 MIKE MILLS VS THE NATIONAL

'Een prachtige, intense samenwerking tussen twee kunstvormen: muziek & film. Traditioneel worden enkele videoclips gemaakt nadat de muziek is geproduceerd. Voor het nieuwe album I Am Easy To Find van The National werd filmmaker Mike Mills uitgenodigd om mee te denken. Mills had, bij gebrek aan muziek of lyrics, weinig houvast. De eerste gesprekken met de band leidden tot het schrijven van fragmentarische scènes en dialogen, persoonlijke herinneringen, nostalgische flarden uit een bestaan dat nog geleefd moest worden. Deze schetsen inspireerden de band weer tot muziek en lyrics, waar vervolgens nieuwe filmscènes uit ontstonden enzovoorts en vice versa. Een inspirerende, creatieve dialoog, die vele maanden heeft geduurd.

Het resultaat is een intieme, pointillistische film (vorige week nog Grand Prix-winnaar tijdens het Ciclope Festival in Berlijn) die de emotionele levensloop van een vrouw beschrijft. Van geboorte tot haar dood. Wat me ontroerde is de pure, ingetogen aanpak van Mills. Actrice Alicia Vikander verbeeldt alle verschillende leeftijden enkel met lichaamstaal en expressie. Om de volle 25 minuten te ervaren, vraag ik je het alleen te kijken, als je er echt tijd voor kunt nemen. 🙂'