Wat marketeers volgens Dinesh Sonak van kunst kunnen leren (plus 49 lees- en kijktips)

Deze week is Dinesh Sonak, Managing Director ADCN | Club for Creativity, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Sonak over zijn week: 'Wat zijn de belangrijke capabilities voor de creative marketing leaders van morgen? Wat kunnen ze leren van de principes, vaardigheden en mindsets van verschillende kunstvormen en -stromingen? Wie wordt de Miles Davis, Matisse, Daido Moriyama of social designer Manon van Hoeckel van marketing? Met veel plezier presenteer ik vijf kunstvormen en -stromingen die relevant zijn staan voor creativiteit en innovatie in de wereld van brands, met verschillende resources en tools om je ontwikkeling te versnellen. Het boekje "Think Like an Artist" (ondertitel: 10 Tips for a Happier, Smarter, More Creative Life - Without Cutting Your Ear Off) van BBC Arts Editor Will Gompertz is bijvoorbeeld een leuke introductie op dit thema. En zie ook het pleidooi van John Maeda, een designer die jarenlang partner was bij een venture capital firm.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Drawing - De tekeningen van Picasso en de iPad drawings van David Hockney. I love it. Pure joy

'Vandaag mijn eerste passie: drawing. Ik heb altijd gehouden van tekenen, schetsen en doodling. Puur door een fascinatie over hoe je de wereld visualiseert en een nieuwsgierigheid naar waar ideeën vandaan komen. Toen ik klein was waren dat de illustraties in kinderboeken zoals van Alain Gree, Richard Scarry en M. Sasek. Daarna de tekeningen in strips en cartoons en videogames zoals Donald Duck, Pol en The Simpsons. Later ontdekte ik de graffiti van Keith Haring, het vroege illustratiewerk van Andy Warhol en miniature paintings uit India.

Nu kijk ik het liefst naar grafisch ontwerp en illustraties, vooral ook voor boeken, magazines en albums zoals van de Japanse Satoshi Hashimoto voor Monocle. En naar de schetsen van architecten en set designers, zoals Frank Gehry, Lina Bo Bardi en Ken Adams voor de James Bond films. Maar het allermooist vind ik de tekeningen van Picasso uit de jaren 1945-1949 en de iPad drawings van David Hockney. I love it. Pure joy.

Wat leren we van drawing? Het helpt je om te begrijpen wat je ziet. Je wordt je bewuster van waar je naar kijkt. Het helpt je om ideeën te visualiseren. Hoe kun je iets complex terugbrengen tot iets heel simpels? Een beeld is vaak krachtiger dan woorden. Het gaat ook over het aanzetten van je verbeeldingsvermogen en het ontwikkelen van craftsmanship - het werken met je handen. En natuurlijk over playfulness en (day)dreaming, allebei belangrijk voor je creatieve ontwikkeling.

Tekeningen zijn bovendien universeel - het verbindt culturen en talen. Je hoeft geen groot artiest te zijn om tekenen op inspirerende en nuttige wijze te gebruiken in je dagelijks werk. In het boek "The Art of Innovation: Lessons in Creativity" van IDEO founder Tom Kelley zijn The Anthropologist, The Experience Architect, The Set Designer en The Storyteller vier van de tien ‘faces of innovation’. Drawing speelt in al deze rollen en een centrale rol.

Of om met de grootmeester af te sluiten: “As soon as the drawing gets underway, a story or an idea is born. Then the story grows, like theatre or life.” ~ Pablo Picasso.'

Als je meer wilt weten en leren over drawing raad ik de volgende 10 bronnen aan:

1. Introduction to Drawing Skills - online short course van Central Saint Martins in London; 2. ‘Ways of Drawing’, een boek van Royal Drawing School en Thames & Hudson; 3. A Bigger Message - Conversations with David Hockney; 4. Draw It - een van de methoden van IDEO’s DesignKit voor innovatie; 5. De korte film Draws & Lectures van designer Milton Glaser; 6. It’s Nice That - een creativity platform uit London met een illustratie-sectie; 7. Musée Picasso Antibes - voor als je weer naar het Cannes Lions festival gaat; 8. The Architectural Imagination - een online course van Harvard University; 9. Adman: Warhol Before Pop in i-D; 10. Interview met Satoshi Hashimoto in Designboom