De bijzondere gevoelens van Gijs Kerbosch voor maandag en donderdag

Deze week was Gijs Kerbosch, oprichter/OG van 100% Film and Photography, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. 'Een betere maandag kan ik mezelf niet wensen'

'Elke dag kom ik wel mensen of de dingen die mensen maken tegen die me inspireren. Er is één ding dat de mens niet kan maken en dat me blijft inspireren, en daar begin ik graag mijn week mee.

Ik ben altijd wel een strand- en zeemens geweest. Meestal gaat alles net te snel voor me (Mavo-klantje). Ik hou het wel bij, maar niet op een hele chille manier. Op het strand loopt alles in het goeie tempo voor mij. Op dit moment ben ik totaal in de war, want ik ga altijd naar [strandtent] Aloha in Wijk aan Zee, maar die zijn in de winter dicht op maandagen. Dus eigenlijk is dit hele stuk erop gericht om ervoor te zorgen dat Aloha weer op maandag opengaat in de winter. Joehoei, ga 'es open!

Oh ja, de zee dus. Inspirerend. Kijk, als er in een film weer eens een man de zee in loopt op het einde van een film, dan is dat meestal doodzonde. Want Jezus joh, da’s al de miljoenste, meestal middelbare man die in de zee verdwijnt. Verzin eens iets anders, iets met meteoren die neervallen op zo’n man of zo, weet ik veel.

Maar goed, waar was ik? Oh ja, kijk daar ga ik dus niet aan beginnen, in de zee verdwijnen. Maar een bietje naar de zee kijken en dan wat dingen opschrijven, wat mensen koppelen, beetje bellen hier en daar, golfsurfen als het kan (ik kan het niet en het voordeel daarvan is dat het dan eigenlijk altijd kan), en als een blij ei boven water komen als ik weer eens van mijn board gevallen ben. Een betere maandag kan ik me niet wensen.'