Filmmaker Jasper Wolf: 'Onderzoek vormt gelukkig een dagelijks onderdeel van mijn werk'

Deze week was filmmaker, meervoudig Gouden Kalf-winnaar en commercial D.O.P. Jasper Wolf curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Wolf over zijn week: 'Als filmmaker en cinematographer/DP ben ik in zekere zin altijd op zoek naar inspiratie en onderzoek vormt gelukkig een dagelijks onderdeel van mijn werk. In het algemeen, maar ook specifiek per project – inspiratie delen en gedeeld krijgen. Nu en de komende tijd ben ik in Londen, in voorbereiding voor een nieuwe speelfilm van regisseur Guy Nattiv over Golda Meir, de vrouwelijke premier van Israël (gespeeld door Helen Mirren). De film speelt zich af in de jaren ‘70 rond het uitbreken van de Jom Kippoeroorlog. Kortom, ik zal met jullie 5 bijdragen vanuit Londen delen.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. ‘Titicut Follies is genadeloze impressie over gekwelde geesten in een ziekenhuis voor crimineel gestoorden’

'Ik bekijk op het moment opnieuw “Titicut Follies” van meester filmmaker Frederik Wiseman, niet bepaald een documentaire voor gevoelige zielen. Titicut Follies is een van Wiseman’s eerste films, een genadeloze impressie over gekwelde geesten in een ziekenhuis voor crimineel gestoorden, een film die lang verboden is geweest door de Amerikaanse autoriteiten.

Wiseman interesseert me door zijn visie, zijn eigen proces en zijn filosofie; hij is tevens een van de grondleggers van “direct cinema”. Ik bekijk zijn werk steeds opnieuw, omdat zijn vorm van observeren me altijd raakt. Zijn blik – het observeren van gedragingen, lichamelijkheid, fysiek en bestuderen van menselijkheid – is puur, niets ontziend, oordeel-loos en heeft daarmee goede bedoelingen.

Zijn films beklijven me altijd, ook “Welfare”, “Hospital” of eigenlijk welke van zijn films ook zijn indrukwekkend op menselijk vlak en als tijdsdocumenten. Ze doen me altijd nadenken over veranderend gedrag, manipulatie en oordeel naar en voor een camera; over wat werkelijkheid is en hoe we het weergeven.’

