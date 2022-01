Regisseur Jeroen Mol (Hazazah): 'Het zijn allemaal kunstwerkjes'

3. Thailand

'Ik ken weinig landen waar zoveel met humor wordt geadverteerd als in Thailand. Ooit de Black Cat Whisky-commercial gezien en sindsdien ben ik fan. Lengte schuwen ze in ieder geval niet. Hun uitingen zijn vaak absurdistisch en hebben een hoog slapstick gehalte. Vaak staat een shot net iets te lang. Hierdoor ontstaat er even, heel kort, een soort 'leegte' die enorm op mijn lachspieren werkt - zie de commercial hieronder. In timing vind ik ze geniaal, ze zijn gek op staccato editing en over de top geluidseffecten.

Ook is de humor vaak net iets wranger dan we hier gewend zijn. Niet per se grappiger maar wel intrigerend. Chaindrite bijvoorbeeld is een grote, onnavolgbaar grappige campagne met enkele filmpjes van ruim vier minuten.'