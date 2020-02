Justin Leung (Airbnb) over heimwee, Google en algoritmes die emoties opwekken

5. Refik Anadol - Machine Hallucination

'Hoe beïnvloedt technologie ons creatieve ambacht? Het is een interessant vraagstuk en erg relevant voor mijn generatie die deze transitie meemaakt waarin AI steeds meer mainstream wordt. We hebben al kunnen zien dat kunstmatige intelligentie copy en filmscripts kan schrijven, en we lachen dat het zo slecht is. Alhoewel ik me afvraag hoelang we er nog om kunnen lachen. Ik ben benieuwd wat voor synergie er zou kunnen ontstaan tussen de creatief en de machine. Elon Musk heeft er altijd hele vage ideeën over waar ik urenlang naar kan luisteren.

Vorige week kwam ik het laatste werk van de Turkse artiest Refik Anadol tegen. Hij gebruikt AI en data als pigmenten om “sculptures” te bouwen. Wat ik indrukwekkend vind is hoe hij met algoritmes emoties kan opwekken. Very cool. What’s next?'

Machine Hallucination, Anadol’s first large-scale installation in New York City, is a mixed reality experiment deploying machine learning algorithms on a dataset of over 300 million images.