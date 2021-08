De actuele inspiratie van Levi Rijper: van Dua Lipa tot Women For Afghan Women

Deze week was Levi Rijper, Head of Production van HERC, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Rijper over haar week: 'Het zijn allemaal actuele Pic(k)s. De ene keer een hint naar een nieuwe film (Dune), of een fragment uit een choreografie of music video waar ik recentelijk tegenaan ben gelopen en ondersteboven van was.

De andere keer een verwijzing naar hoop (Greta Thunberg op de cover van Vogue), of de impact van reclame over een hartverscheurende situatie zoals nu in Afghanistan. Plus een een donatie-tip van de week!'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Greta for Vogue - 'Een sprankje hoop'

'Laten we de week beginnen op een positieve noot. Greta Thunberg op de debuutcover van Vogue Scandinavia. Geschoten door fotografie- én natuurbeschermer-duo Alexandrov Klum. Greta (inmiddels 18 jaar oud) die als jonge tiener de volwassen mensenwereld vertelde dat zij de jeugd in de steek heeft gelaten, prijkt nu op de cover. En dat terwijl mode deel uitmaakt van een van de meest vervuilende industrieën.

Greta op de cover van een toonaangevend, doch toegankelijk magazine geeft mij het idee dat steeds minder mensen hun ogen (kunnen) sluiten voor het klimaatprobleem. Na het IPCC-rapport van afgelopen week geeft dit weer een sprankeltje hoop. Kom maar door met die netto-nul-emissie.'

