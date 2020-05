De Random Pic(k)s van Lysbeth Bijlstra: 'Hoendervleis krijg ik ervan'

Deze week is Lysbeth Bijlstra, topcreatief vanuit Zuid-Afrika, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Lysbeth over haar week: 'Het begon met de vraag of ik 5 random pic(k)s zou willen aanleveren. Maar na één pic(k) ontstond er al een patroon. Dus zo random zijn ze eigenlijk niet. Of ik nu 5 dagen of 5 weken moet vullen, ik denk dat je al mijn pic(k)s uiteindelijk het label ‘oorspronkelijk’ kunt geven. Want daar hou ik van. Van rauw. Een beetje zonderling. Eerlijk. Puur. Spontaan. Dichtbij. Kortom: Oorspronkelijk.

Omdat ik in Zuid-Afrika woon, heb ik ervoor gekozen om al mijn pic(k)s uit dit deel van de wereld te laten komen. Vooral ook, omdat - juist hier - de prachtigste dingen uit beperkte middelen ontstaan en om die reden vaak heel origineel en authentiek zijn.

Als je in het donker dingen wilt fotograferen, die het daglicht niet mogen verdragen.

Als je gehoord wilt worden, maar niet durft te schreeuwen.

Als je decennia lang steeds meer afgesloten raakt van de rest van de wereld.

Als je de zee probeert te horen in een aangespoelde plastic beker.

Als je geen geld hebt, maar wel een levensbedreigend probleem.

Wat doe je dan? Je gaat zitten en denken en kijken en proberen. En met de middelen die je hebt, ontstaat er dan vanzelf iets moois, iets unieks, iets relevants, iets onverwachts en in sommige gevallen zelfs iets revolutionairs. Kijk maar.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Billy Monk - Alles is eerlijk

'Wat een held. Als uitsmijter van een hele ranzige nachtclub in Kaapstad, The Catacombs, verdient ‘The Mad Monk’ in de jaren ’60 wat bij als fotograaf. Hij maakt snapshots van de klanten: veelal matrozen en LGBTQI avant lalettre. Er wordt niets anders gedronken dan Klipdrift & Coke: de goedkoopste manier om heel snel heel dronken te worden. Dichterbij de seedy 60s kan je niet komen. De klanten van The Catacombs vertrouwen Billy. Dat voel je. Dat zie je. Billy is één van hen. Hij lijkt het juiste moment bijna achteloos te kunnen vangen. Hij heeft een natuurlijk gevoel voor licht en voor compositie: deze maakt hij in de view finder van zijn Pentax. Geen van zijn foto’s zijn gecropt. Het kan niet gemakkelijk zijn geweest om foto’s in deze donkere club te maken. Van point-and-shoot camera’s met autofocus en ingebouwde flits was toen natuurlijk nog geen sprake.

Billy Monk intrigeert mij al jaren. Zijn aangeboren talent, zijn woeste persoonlijkheid, zijn rauwe portretten. De zware make-up van de gefotografeerde dames (en heren) verbergt niets. Alles is eerlijk. Alles is oprecht. Er ligt ook geen oordeel besloten in Billy’s beelden. Hij exploiteert niet. Er wordt in tepels geknepen en het verbod op interraciale sex wordt openlijk geschonden. Apartheid bestaat niet in The Catacombs. Billy drinkt mee, flirt mee en deelt mee in zowel de decadentie als de tragiek. Dat maakt zijn foto’s zo krachtig.

In 1969 stopt hij met fotograferen. Polaroids worden toen populair, maar daar kan hij niets mee. In 1979 worden zijn contactsheets bij toeval gevonden in een oude studio. (Het is in zekere zin een beetje een vergelijkbaar verhaal als dat van de Amerikaanse Vivian Maier: een ander talent dat - bij leven - nooit ècht het licht zag). In 1982 organiseert (de bekende Zuid-Afrikaanse fotograaf) David Goldblatt een expositie van Billy Monks werk in Johannesburg. Billy probeert een lift daar naartoe te regelen, maar zal zijn foto’s nooit uitvergroot aan de muur zien hangen: hij wordt de avond ervóór tijdens een ruzie doodgeschoten. In een kroeg. Waar anders?'

Trailer van de documentaire 'Billy Monk - Shot in the Dark'