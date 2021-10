Marcel Alexander Wiebenga: 'Ik ben gek op underdogs'

Deze week was reclamemuziekspecialist Marcel Alexander Wiebenga, oprichter van Howl (Extremely On-Brand Music Consultancy) en Ringo.is ('a startup that drastically optimizes the music sync work flow'), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Wiebenga over zijn week: 'Het is een random collectie geworden van dingen die ik belangrijk, mooi, te gek of opmerkelijk vind zonder dat er één overkoepelend thema is. Het lijkt in die zin wel wat op mijn tweewekelijkse nieuwsbrief, met dat verschil dat mijn nieuwsbrief een bepaalde actualiteit heeft en deze verzameling daar geen last van heeft.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. MSCHF - het meest inspirerende marketingbureau nieuwe stijl

'MSCHF (spreek uit "mischief") is een Amerikaans kunstcollectief dat kunst in de breedst mogelijke zin van het woord produceert. Browser plug-ins om Netflix er als een conference call uit te laten zien, duivelse Nike sneakers met het bloed van Lil Nas X, een waterpijp vermomd als rubberen kip. Het kan niet op! MSCHF verknipte ook ooit een Damien Hirst “Spot Print”, om de stippen vervolgens los te verkopen alsmede het overgebleven stuk papier dat vol zat met gaten. En met veel winst, al was dat niet de opzet.

In mijn optiek is MSCHF het meest inspirerende marketingbureau nieuwe stijl. Werkelijk alles kan fungeren als medium. Analoog en digitaal worden met het grootste gemak ge- en verwisseld en met hun tweewekelijkse drops snappen ze niet alleen het belang van constante output, maar spelen ze ook met het contemporaine mode-idee van hypes.'

Nike sues MSCHF over Lil Nas X's "unauthorised" Satan Shoes

'Puff' the rubber chicken bong squeaks when you smoke it

When an Art Collective Cut Up a $30,000 Damien Hirst Spot Print, the Spots Sold Out. Now the Leftover Paper Just Sold Too—for $261,000