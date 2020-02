Mischa Rozema: 'Zo gek als een deur, maar geniaal tot in z’n tenen'

Deze week is Mischa Rozema van The Panics, vorig jaar Grand Prix-winnaar bij de Lampen en dit jaar een van de jury presidents van de ADCN (in de categorie Craft – Animation/Motion & Visual Effects), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Rozema over zijn week: 'Op dit moment zit ik vol in de research voor een aantal projecten. Dat betekent dat mijn hersenen geografisch voortdurend tussen Tokyo, Detroit en Noord-Engeland switchen. Tijdens deze creatieve strooptochten leer ik in relatief korte tijd zo veel mogelijk over de verschillende onderwerpen. Het betreft deze week een survival drama film (UK) die we aan het ontwikkelen zijn, een horror script (US) en een project waar ik niks over kan zeggen behalve dat het kneiter-Japans zal worden.

Zo ben ik nu virtueel op Google Maps aan het rondrijden in de buitenwijken van Detroit. Zoek ik naar bunkers door heel West-Europa. En luister ik de meest bizarre J-Pop.

Soms stuit ik op iets fascinerend waar ik totaal niet op zoek naar ben, maar wat wel blijft hangen, soms zelfs knagen. Onderstaande is een greep uit mijn research "bijvangst".'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Hoe diep precies?

'Als Thom Yorke en regisseur Paul Thomas Anderson samen gaan werken, weet je dat er iets speciaals gaat gebeuren. Als dit vervolgens ook nog eens bij één van mijn favoriete Radiohead songs gebeurt (Daydreaming), gaan bij mij alle voelsprieten uit. Beide artiesten zijn niet vies van een beetje diepgang. Hoe diep precies? Laat dit video-essay van Rishi Kaneria je een eindje op gang helpen. In het begin ontstijgt zijn betekenisgeving niet bepaald de gemiddelde YouTube-conspiracy. Maar gaandeweg blijven zijn argumenten steeds meer aan je vastplakken. Geweldig om iemand zo diep in een music video te zien duiken en nog geweldiger als ook maar de helft ervan daadwerkelijk bedoeld is door beide heren. Als filmmaker ben ik zelf, waar het maar lukt, altijd bezig met verborgen betekenissen, boodschappen en interpretaties. Alles om de kijker uit zijn of haar comfort zone te halen, na te laten denken en dus actief bezig te zijn met je narratief. Het moment dat er geen vragen meer zijn bij het bekijken van film, is het over en uit.'

Voor de liefhebber: Radiohead heeft sinds kort al hun werk online staan.