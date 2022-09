The World According to Rufus Ketting

3. Een tennisbal het ‘servicevak’ inslaan, zodat de ander hem alleen maar hoeft terug te slaan

Ketting: 'Vandaag de beurt aan Jens Bezemer, thans iconoclast én head of strategy bij Natwerk, maar in een grijs verleden verschenen er ook wel eens teksten van zijn hand op ‘vrije ruimte’ Hard//Hoofd. Jens koos het artikel over de service economie en ontdekte daar een pleidooi voor het platform Beta Data zélf in. Vind snel uit: 1. waarom hij dat zo ziet; en 2. hoe hij uiteindelijk op de (zowat situationistische) meta-conclusie komt dat ‘zoeken naar het nut van de website’ het nut van de website is.'

Niemand is meer verdwaald

'Radicaal doorvragen om tot de essentie te komen. Dat is wat strategen doen op merken. En filosofen op begrippen. Op zijn nieuwe website Beta Data schenkt Rufus ons zijn twijfels over de ‘vooruitgang’ die de service economy ons brengt. Inzichtelijk en vermakelijk, op Kettingiaanse wijze. Veel van de problematiek die hij beschrijft ligt al verscholen in dat begrip: ‘service’.

In essentie komt het neer op iets uit handen nemen van een ander. Of dat nou een bord dampende kipsaté voor iemands snufferd neerzetten is in een restaurant, zodat de ander niet hoeft te koken. Een tennisbal het ‘servicevak’ inslaan, zodat de ander hem alleen maar hoeft terug te slaan. Of je leven wagen in een camouflagepak, zodat de ander er thuis alleen over hoeft te lezen in de krant. Je verleent een dienst voor een ander. Daarom is ‘self service’ ook zo’n prachtige contaminatie.

Maar in de wereld van Sillicon Valley, smartphones en simulatie wordt service een gemeengoed. Zo’n beetje alles wordt ons uit handen genomen. Dave Eggers maakt het ons al twee boeken duidelijk: we hoeven straks niets meer. We hoeven nu al niet meer naar de winkel voor een bord warm eten. We hoeven zelf geen wijn meer te proeven om te weten welke het lekkerste is. We hoeven een stad niet meer te leren kennen om niet meer te verdwalen. Niemand is meer verdwaald.

Moeite maakt daarmee plaats voor makkie. Terwijl die moeite nou juist de dingen die we doen waarde en voldoening geven. En bovendien essentieel is voor onze ontwikkeling. Jonathan Haidt laat bijvoorbeeld zien hoe het ons als kind en later als volwassenen minder fragiel en meer weerbaar maakt. Merken vandaag de dag worden meer en meer gevraagd om hun toegevoegde waarde te laten zien aan de consument. Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling in plaats van het faciliteren van de makkelijke weg zou daarin best wat meer in het vizier mogen komen. Een beetje moeite doen loont.

En is dat niet gelijk het grootste pleidooi voor Beta Data? Want het directe ‘nut’ van de website is niet gelijk duidelijk. Ook niet als je (zoals ik vorige week) al vijf minuten uitleg hebt gekregen aan de telefoon van the man himself. Maar duik erin. Laat je meeslepen. En wees verbaasd. Wie weet raak je zelfs weer een beetje verdwaald... Daar kunnen de meeste merken nog wat van leren.'