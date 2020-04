'Inspiratie zoeken is dwalen - en dit is misschien wel een perfecte tijd om dat te doen'

3. Shady Characters‽

“To this day, we don’t know exactly what Columbus had in mind when he shouted ‘Land, ho.’ Most historians insist that he cried, ‘Land, ho!’, but there are others who claim it was really ‘Land ho?’. Chances are the intrepid discoverer was both excited and doubtful, but neither at that time did we, nor even yet, do we, have a point which clearly combines and melds interrogation with exclamation.”

'Mijn volgende keuze is Shady Characters. En dan bedoel ik niet de types die je op straat tegenkomt, maar de leestekens in lettertypes. Martin K. Speckter was het hoofd van zijn eigen reclamebureau in New York, een hobbyist typograaf en editor voor Type Talks, een tijdschrift uitgegeven door de Advertising Typographers Association of America, waarin het gebruik van typografie in de reclamewereld werd onderzocht. Gefrustreerd door de neiging van copywriters om het uitroepteken en het vraagteken te combineren om een verbaasde of retorische vraag te stellen, schreef hij een voorstel voor een nieuw leesteken wat beide combineerde. Hij noemde het de "exclamaquest" of "interrobang".

Het werd in de reclamewereld met enthousiasme ontvangen, door meerdere vormgevers, typografen en reclamemensen onderzocht en zo ontwikkelde dit nieuwe leesteken zich in vorm en naam. Ging het van emphaquest via interrapoint naar exclarogative om vervolgens officieel in fonts opgenomen te worden als interrobang. Ondanks de enthousiaste ontvangst in de reclamewereld worstelde het met algemene acceptatie. Zo is het leestekentje hedendaags onderdeel van vele fonts, maar heeft het nooit zijn plekje gevonden op het toetsenbord. Wel in m’n keuze van vandaag, 1 april‽

Mijn keuze voor vandaag is daarom het boek "Shady Characters", geschreven door Keith Houston. Een verzameling goed onderbouwde verhalen en grappige weetjes over het ontstaan en de betekenis van leestekens en interpunctie. Ik heb het met veel plezier gelezen.

(!) Ook goed te gebruiken als party facts, mocht je een leuke nerd tegen het lijf lopen.'