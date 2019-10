Met animatie kun je iedere pixel in dienst stellen van het doel van de film (lees: klant), aldus Vincent Lammers

Deze week is Vincent Lammers, creatief directeur en partner van creative production studio Ambassadors en ADCN-bestuurslid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Lammers: ‘Ik ga deze week terug naar mijn onmiskenbare liefde voor de krachtigste kunstvorm die er bestaat: animatie. Als creatief directeur bij Ambassadors ben ik tegenwoordig met meer verschillende typen projecten en mediums bezig, maar mijn grote liefde voor animatie zal altijd blijven bestaan. Daarin komt voor mij alles samen wat wij hier doen.

Ik merk dat bij ieder animatie-project dat wij doen er bij klanten nog steeds twijfel bestaat of het gaat werken; of mensen het geloven, of we in staat zullen zijn emotie over te brengen. Dit terwijl het bewijs er is: animatie werkt! Zowel emotioneel, als narratief en communicatief. Ik heb het al vaker gezegd: bij animatie kunnen we iedere pixel, ieder frame in dienst stellen van het verhaal en het doel van de film. Het is wat dat betreft de ultieme vertel-kunstvorm.

Animatie** is van nature ook een medium dat leunt op samenwerking, mede daarom is het zo op zijn plek bij Ambassadors. Iedereen doet mee, schrijvers, designers, componisten et cetera. Maar ik dwaal af… het is maandag, tijd voor mijn eerste keuze.'

Hier Lammers' 5 bijdragen:

1. 'Hayao Miyazaki was meer geïnteresseerd in hoe de uitvinder droomde dat ze zouden vliegen'

'De documentaire “The Kingdom of Dreams and Madness” over Studio Ghibli en meester filmmakers Hayao Miyazaki en Isao Takahata geeft een prachtig kijkje in de keuken bij een van de beste animatiestudio's in de wereld.

In een van de scènes in de film komt een animator aan het woord, die aan de film The Wind Rises werkt. Hij vertelt hoe hij de vliegtuigen in de film aan het animeren is, maar heeft er enige moeite mee, want Miyazaki wil ze op een manier laten vliegen die niet overeenkomt met hoe de vliegtuigen werkelijk vlogen. Hij grapt dat Miyazaki niet weet hoe ze werkelijk vlogen.

Een aantal scènes later kom Miyazaki zelf aan het woord. Hij vertelt dat hij dondersgoed weet dat zijn team denkt dat hij niet weet hoe de vliegtuigen vlogen. Hij is echter minder geïnteresseerd in hoe het echt was, maar meer in hoe de uitvinder droomde dat ze zouden vliegen.

Dit dus. Dit is animatie. Morgen meer :-)'