Ward Graumans (Dawn): 'Techniek geeft ons middelen en data, het memorabele komt van personen'

2. De hand van Bernini

'Figuren die altijd onderdeel zijn van een veel groter verhaal dat je niet ziet, maar wel voelt. Mythisch. Een reus die niet is afgebeeld, maar die elk moment de steen tegen zich aan geslingerd gaat krijgen. Nymfen veranderend in bomen, flinterdunne sluiers van marmer: hij kon het allemaal. De Italiaanse beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini was een duivelskunstenaar. Die hand van de god van de onderwereld, die Persephone omklemt om haar voor altijd mee te nemen. Die woeste hand, haar zachte lichaam, zijn van het hardste marmer. (Nu niet te zien in het Rijks, waar tot 7 juni de tentoonstelling "Caravaggio - Bernini. Barok in Rome" te zien is.)'

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, bij DWDD over de tentoonstelling. Plus een recensie in de Volkskrant: Beter dan de schilderijen roepen de beelden het barokgevoel op.