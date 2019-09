Hazazah-regisseur David-Jan Bronsgeest houdt van intens

My Friday Pick: DAVID FINCHER - AND THE OTHER WAY IS WRONG!

Mijn afsluiter: een ode

'Mijn laatste pick is een Ode aan de man die werkelijk elk perspectief van inhoud voorziet: regisseur David Fincher. In mijn eigen werk ben ik altijd opzoek naar gemotiveerde camera-bewegingen en hoop ik de emotionele ontwikkeling van personages daarmee te ondersteunen.

In deze sterke (korte) to the point analyse laat editor Tony Zhou zien hoe Fincher, the master of suspense zijn scènes opbouwt en omgaat met zijn karakters in verhouding tot de camera. Welk perspectief kies je waarom? En waar ligt de meest interessante kijkrichting ten opzichte van hetgeen je wil vertellen aan de kijker?

Dit jaar had ik de eer om Fincher te ontmoeten in L.A. en vertelde hem dat hij één van de redenen is waarom ik films maak. Zijn reactie: "That makes you a pervert too". Got me there, wat een held.

Mijn afsluiter: Een ode aan betekenisvolle, keiharde esthetiek.'