Gouden Leeuw-winnaar Jeroen Mol sluit zich aan bij Hazazah

Dat Hazazah zich gelukkig prijst met de komst van Mol, die een Gouden Leeuw won met de film 'Batman' voor War Child, blijkt wel uit het enthousiasme van Hazazah-CEO Jeroen van den Idsert: 'Ja, Jeroen heeft alle denkbare reclameprijzen gewonnen. Maar hij regisseerde ook de beroemde acteur Jackie Chan in een commercial voor de Aziatische telecomgigant Celcom. Hij maakte de korte film Cheap Ludes, die geselecteerd werd voor het prestigieuze Sundance Film Festival, en "groots" werk voor onder meer KLM, Citroën en ABN Amro. Zijn films zijn soms surrealistisch, maar barsten altijd van het leven, humor en echte menselijke emotie.'

Volkomen naturel

Naast Mol werd ook het talent Jacobine van Hellemond, afgestudeerd historica en afgestudeerd als fotografe aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, 'aangetrokken'. Van den Idsert: 'Hoewel haar werk documentair en volkomen naturel aandoet, is het in werkelijkheid tot in de details door haar geregisseerde fictie. Jacobine "maakt" de werkelijkheid. In de Nivea-film van haar hand zie je mensen die aandachtig kijken, glimlachen, hun blik veranderen, ‘n veelzeggende en ontroerende beweging maken. Wegkijken kun je niet. Het zijn mensen zoals ze werkelijk, "echt" zijn. Dan sluit je de afzender, het merk, bijna natuurlijkerwijs in je hart.'