Met komst Sander Heeroma wordt Ambassadors complete creatieve productiepartner

Wat vormde de aanleiding voor jullie samengaan?

Vincent Lammers, creative director en partner van Ambassadors (tevens ADCN-bestuurslid): ‘We kenden Sander al langer, eerst uit z’n Caviar-tijd (Heeroma was medeoprichter van de internationale productiemaatschappij Caviar, red.) en de laatste jaren als onafhankelijk producer. Zo hebben we vorig jaar al een ingewikkelde klus voor Jaguar in Engeland met hem gedaan, waarbij VFX (onze expertise) en live-action (Sanders expertise) samenkwamen, en dat is heel goed bevallen. Sindsdien zijn we met elkaar in gesprek gegaan en gebleven.

‘Ons samengaan is een logisch gevolg van de markt, waarin live action en VFX dus steeds meer door elkaar heen lopen, maar vooral een gevolg van onze creatieve ambitie. We hebben naast VFX nog meer disciplines in huis, zoals animatie, editing, grading, muziek en sound design. Als je daar op de juiste, geïntegreerde manier live action aan toe kan voegen, geeft je dat meer mogelijkheden en komt dat het eindresultaat ten goede. Wij willen absoluut geen Jack of all trades, master of none zijn, maar master in iedere expertise én vooral master in het combineren van al die expertises.'

Halbo van der Klaauw, medeoprichter Ambassadors: ‘Sander heeft een ontzettend goede kijk op het vak, enorm veel ervaring en oog voor kwaliteit. Wat voor ons heel prettig is, is dat hij het geheel begrijpt en heel goed begrijpt dat het een consequenties heeft voor het ander. Hij kijkt van nature met een “geïntegreerde” bril naar producties.’

Heeroma, die ook partner wordt: ‘Waarom ik voor Ambassadors heb gekozen? Ik was al langer op zoek naar een manier om meer controle op het gehele maakproces te krijgen. Opdrachtgevers willen steeds meer deliverables in kortere tijd voor hetzelfde budget. Dan moet je slim produceren én meer grip krijgen op alle onderdelen – en dat kan hier. Daarnaast wilde ik me graag aansluiten bij een partij met creatief talent, jonge mensen en internationale ambities. En ik ken Halbo al heel lang, dat speelde ook een rol.’