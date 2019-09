Tom Sibma's haat-liefdeverhouding met het alledaagse

4. 'You have to break some eggs to make an omelet. You have to break some rules to start a revolution'

'Twee pioniers van psychedelische drugs en de tegencultuur van de jaren '60 vertellen in de documentaire "The Sunshine Makers" over hun missie om mensen bewust te maken van de positieve effecten van LSD. Hoe? Door zelf genoeg LSD te maken om heel Amerika plat te leggen.

Met alle bizarre wendingen in het verhaal is deze Netflix-docu zeker de moeite waard. Deze quote is vooral blijven hangen: “You have to break some eggs to make an omelet. You have to break some rules to start a revolution.”'

Lees hier meer over The Sunshine Makers en het vredelievende verhaal achter LSD.