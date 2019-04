Grootbanken zijn beter in customer experience, maar worstelen met merkbelofte

Triodos en Knab voeren de CX+ lijst aan. Triodos richt zich op investeringen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en milieu. Triodos is ook de enige bank die een hoge waardering weet om te zetten in een hogere klantvoorkeur. Knab doet het vooral goed door de manier waarop ze hun klanten ondersteunen, maar het lukt de bank nog niet om hun merkbelofte over het voetlicht te krijgen bij een groter publiek.

Over de hele linie zien we dat de klanten van bancaire dienstverleners die de CX+ Index aanvoeren drie keer vaker geneigd zijn hun bancaire dienstverlener aan te bevelen bij een vriend of collega (43,1% tegen 13,8% bij de laagst scorende merken).

Van de grootbanken scoort Rabobank het hoogst in de CX+ Index. Dat heeft te maken met het feit dat Rabobank-klanten veelvuldig contact hebben met het bankpersoneel. Die persoonlijke aandacht doet het goed. Bovendien maakt Rabobank het haar klanten ook nog eens 1,5 keer gemakkelijker om tussen verschillende kanalen te switchen dan gemiddeld.