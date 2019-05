Het Digital Customer Experience Event in 16 quotes

…liet zien hoe data inbound klantinteracties relevanter maakt.

‘Spotify zit bij veel van onze klanten in het pakket. Als je ziet dat de klant dit niet gebruikt, ligt het voor de hand om daar bij een contact op te wijzen.’ (Zo heeft KPN in totaal vijfhonderd next best actions gedefinieerd.)

‘We willen het in eerste instantie niet bebben over commerciële dingen, maar over verbetering van de ervaring van de klant’