Het wemelt op websites van de defecte links

Hoewel SEMrush de gebroken interne links aanmerkt als het grootste probleem, laat ook de kwaliteit van externe links veel te wensen over. Volgens het onderzoek is op 40.5% van de websites één of meer gebroken externe links te vinden. Per website is gemiddeld 1.37% van de externe links gebroken. Concreet houdt dit in dat gelinkte pagina’s van verschillende domeinen niet meer verbonden zijn. Dit is een signaal aan Google dat de pagina waarnaar de link verwijst, van lage kwaliteit is.