Campagnerapport: Lidl en Rafael van der Vaart wakkeren Oranjekoorts aan met kledinglijn

Met het platform THX. is het, naast het meten van creatieve impact van campagnes op een vliegensvlugge manier, mogelijk om het crossmediale bereik van een campagne inzichtelijk te maken. Via THX. wordt namelijk op passieve wijze via audio- en locatietracking geregistreerd of iemand in contact is geweest met een campagne.

Zo kan het platform bijvoorbeeld met de audiotrackingtechniek meten of een consument is blootgesteld aan de tv-commercial van Lidl. Met de locatietracking kan dan weer worden gemeten of een consument bijvoorbeeld een Lidl-supermarkt heeft bezocht. Daarnaast kan er ook worden ingezoomd op profielkenmerken van deze consumentengroep. Denk hierbij aan sociaal-demografische aspecten als geslacht en leeftijd.

Wanneer er met THX. wordt ingezoomd op de EK-campagne van Lidl, wordt duidelijk dat er een kwalitatief bereik van 84% is gerealiseerd. Het merendeel van het bereikte publiek bestaat uit vrouwen (59%) en qua leeftijd wordt het grootste bereik gerealiseerd binnen de leeftijdsgroep 35-54 jaar oud (49%).