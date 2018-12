Deze modeketens genereren de meeste online buzz in 2018

Naast technologische vooruitgang is en blijft duurzaamheid een belangrijk topic voor modemerken sinds de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh instortte. Modemerken zoals C&A, Primark en H&M beloofden na deze tragische ramp massaal beterschap. Deze dag wordt gezien als een groot omslagpunt voor betere arbeidsomstandigheden en duurzaam ondernemen. De Fashion Revolution Week en later ook de Fashion Transparancy Index worden in het leven geroepen en er is in april een duidelijke piek te zien in de berichtgeving rondom modemerken gecombineerd met het topic duurzaamheid: