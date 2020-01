Dit zijn de 5 populairste blogs op Adformatie van 2019

Welke blogs over marketing, communicatie, media en advertising werden het meest gelezen in 2019? De top-5:

1.

Dit is dus het beeld van emancipatie volgens één van de grootste supermarkten van Nederland, verzucht Marjet Heins in haar column over de commercial met Ilse. Ze vindt die ‘vooroordelen bevestigen die we al decennia proberen te doorbreken’. Haar column maakte veel los, bij voor- en tegenstanders, en ging viral.

2.

Man beklaagt zich erover dat een vrouw achter de kassa bij Lidl een hoofddoek draagt. Daar is hij niet van gediend. Blog van The Best Social.

3.

Jeroen Bakker van MAGNA analyseerde de kijkcijfers van GTST en concludeert: het programma zou wel eens van prime time kunnen verdwijnen.