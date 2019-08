Informatie- en communicatiesector telt grootste stijging mkb-bedrijven

Uit cijfers van Staatvanhetmkb.nl blijkt dat in de afgelopen tien jaar in de informatie- en communicatiesector relatief de meeste bedrijven zijn bijgekomen. Zo was er sprake van een stijging van 67%.

In het algemeen is het aantal bedrijven in de mkb-sector met bijna 335.000 gestegen in het afgelopen decennium. De toename in de 'business economy' bestaat voornamelijk uit microbedrijven. Van de 335.000 bijgekomen bedrijven zijn er ruim 330.000 een microbedrijf, bestaande uit één tot tien werkzame personen. Er zijn nu 1,1 miljoen microbedrijven in Nederland.

In de informatie- en communicatiesector is het aantal bedrijven met 67% gestegen in de afgelopen tien jaar. Het gaat hier om eenmanszaken en om ondernemingen met meerdere personen. Het aantal filmproducenten en vloggers verdubbelde bijna. Hier gaat het wel vooral om eenmanszaken.

Ook in de e-commerce steeg het aantal eenmanszaken. Zo was er een toename van tienduizenden webwinkels in de afgelopen tien jaar.