iPhone populairste telefoonmerk op Google in Nederland

Apple iPhone is het populairste mobiele telefoonmerk onder Nederlandse consumenten, blijkt uit onderzoek van internationaal marketingplatform SEMrush. Het merk is het afgelopen jaar maandelijks gemiddeld iets meer dan 108.000 keer gezocht via Google. Op nummer twee staat Huawei. De top drie wordt gecomplementeerd door het Chinese merk Xiaomi.

Bij het bijhouden van de data is gekeken naar de periode juli 2018 tot en met juni 2019. Huawei beleefde in mei een enorme piek met 165.000 zoekopdrachten. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de Amerikaanse boycot op het merk. Gemiddeld werd Huawei maandelijks 106.000 keer gezocht via de zoekmachine.

Apple beleefde vorig jaar september een piek, vanwege de aankondiging van de drie nieuwe iPhones destijds. Samsung vinden we een stuk lager op de ranglijst: het Koreaanse merk moet genoegen nemen met plek zes. SEMrush verwacht overigens wel dat Samsung weer zal stijgen, omdat de nieuwe Galaxy Note waarschijnlijk morgen zal worden gepresenteerd tijdens het evenement Samsung Unpacked.