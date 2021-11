MeMo² ontwikkelt platform waarmee je de waarde van je merk realtime kunt meten

Vanuit het THX.-platform is het idee voor Brand Analytics ontstaan. Net zoals je graag dagelijks de resultaten wil zien van je crossmediale campagne op bereik, effect en sales, wil je eigenlijk ook gedurende het gehele jaar de waarde van je merk kunnen monitoren. Maar het merk wordt niet alleen door campagne beïnvloed. Ook je ervaring in de winkel, online of bij gebruik hebben veel invloed. Dergelijke ervaringen zijn goed te vangen in bepaalde datastromen.

Door middel van het combineren van continue datastromen in het speciaal ontwikkelde merkmodel (Brand VIP) ontstaat ineens een nieuwe methodiek waarin bedrijven hun merk kort-cyclisch kunnen evalueren op groei of daling. In waarde, maar ook op gebieden zoals onderscheidenheid, sterkte, relevantie en performance. Hiermee heeft MeMo² een totale nieuwe categorie geïntroduceerd van People-Centric Brand Analytics.