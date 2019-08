Onderzoek Readly: ‘Eén op de drie mannen leest roddelbladen’

Onder de Nederlandse lezers van Readly blijkt dat één op de drie mannen tijdschriften leest over beroemdheden en entertainment. Dat valt te concluderen uit eigen onderzoek van het digital platform, waarmee gebruikers toegang hebben tot duizenden nationale en internationale tijdschriften. Onder de vrouwelijke gebruikers leest ongeveer de helft roddelbladen.

Een verklaring voor de populariteit van roddelbladen is dat mensen graag lezen over de fouten die beroemdheden maken, blijkt uit een artikel van Medical Daily. Andere redenen die worden genoemd zijn het plezier dat mensen eruit halen als ze lezen over beroemdheden, maar dit leesgedrag kan ook een vorm van escapisme aan de dagelijkse routine zijn.

Tijdschriften gericht op mannen en IT- en tech-bladen zijn overigens het populairst onder mannen. Roddelbladen zijn onder vrouwen de meest gelezen titels, gevolgd door tijdschriften over mode, beauty en lifestyle.