Tim Geenen (Faktor): ‘Als gebruiker denk je dat iedereen alles van jou weet, maar dat is niet zo’

Volgens Geenen dient er een waarde-uitwisseling plaats te vinden tussen gebruiker en aanbieder. ‘Op dit moment ben je als gebruiker het product. Maar ik vind niet dat je voldoende terugkrijgt als gebruiker. We doen aannames maar vragen niks.’ Aannames over gedrag verifiëren bij de gebruiker is volgens Geenen de sleutel. ‘Dan ga je van probabilistische data naar deterministische data. Juist die deterministische data heeft meer waarde voor adverteerders en mediabedrijven.’

Mediabedrijven en adverteerders lijken het licht na 25 mei van dit jaar te hebben gezien. Een sector die enigszins achterblijft is e-commerce, volgens Geenen. ‘Als jij je kopende klanten wilt laten zien wat je eigenlijk doet, werp je best wel iets op.’

De technologie achter Faktor zou aanvankelijk gaan draaien op de veelbesproken blockchain-technologie. Een voornemen waar Geenen en zijn co-founders uiteindelijk op terugkwamen. ‘We hadden vanaf het begin al twijfel over de haalbaarheid. We kwamen erachter dat blockchain langzaam, duur en slecht gedocumenteerd was. We wisten dat we met Faktor 100 miljoen datatransacties per dag zouden uitvoeren. Met bitcoin kun je zes transacties per seconde doen. Dat is veel te langzaam.’

Uiteindelijk lanceerde Faktor zijn service met behulp van een grote cloudaanbieder. Maar Geenen schrijft blockchain-technologie niet af. ‘Het heeft meer tijd nodig. De grootste waarde zit in de automatisering. Smart contracts zijn enorm waardevol. Die kunnen al zoveel verschil maken. Denk aan accountants en makelaars. Die blijven hun waarde hebben door hun kennis, maar de administratieve last kan ook worden verlicht met smart contracts.'

In de toekomst hoopt Geenen met Faktor meerdere toepassingen te ontwikkelen die de waarde-uitwisseling tussen gebruiker en aanbieder te faciliteren. Die waarde zit ‘m voor de gebruiker vooralsnog niet in geld. De gebruiker kan zijn data dus nog niet verkopen aan de aanbieder. ‘Daar hebben we naar gekeken en dat komt neer op een paar euro per gebruiker per maand. Daar ga je het nog niet voor doen als consument. Het zit meer in de ervaringen. Minder advertenties, snellere ervaringen, premium content, personalisatie. Daar kun je veel varianten op bedenken.’