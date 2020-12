Verdubbelen de GRP-prijzen in 2021?

Je kunt het je momenteel nauwelijks voorstellen, maar in 2021 barst het Europese en mondiale sportgeweld los. Een EK Voetbal, een Olympische Spelen in Japan. En je zou het bijna vergeten, maar er zal ook een Tour de France worden verreden en een F1-race op het circuit van Zandvoort. Tel daarbij op dat de ‘kansspelmarkt’ juist in die periode wordt geliberaliseerd en als het een beetje meezit, kunnen we ook weer reizen. Kortom, veel spannends in één jaar om naar uit te kijken. Zal dat de GRP-prijs beïnvloeden? En hoe kunnen merken hier het beste mee omgaan?

De media- en marketingspecialisten voelen nattigheid. Zou de GRP-prijs in 2021 kunnen verdubbelen? Moeten we ons voorbereiden op een ‘ander’ 2021? Kunnen mediabureaus de beloofde prijzen waarmaken? Kortom, hoe kunnen merken zich voorbereiden op de mogelijke hausse van de Nederlandse advertentiemarkt? We vragen het media-inkoopexpert George Goudsblom, voorheen Media Buying Director van Publicis, nu Managing Partner van media-accountabilityspecialist MX-Level.