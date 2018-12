Animatie in 2019: 5 trends die het verschil maken

‘Drie jaar geleden was ongeveer een kwart van onze producties social ready en in 2018 al meer dan de helft. Ik denk dat deze trend volgend jaar in elk project is terug te zien’, zegt Max van Gorkum, oprichter van animatiestudio Make ‘em Say in Amsterdam. ‘Korte verhaaltjes die individueel ingezet worden, maar ook samen een langer verhaal vertellen.'

Dit brengt creatieve uitdagingen met zich mee. ‘Na het maken van een standaard animatiefilm van 90 seconden, vroeg de klant of we het konden opdelen in kleine stukjes voor social. Dat was niet effectief, omdat een klein deel van de scènes op zichzelf werkt. Nu maken we steeds vaker eerst een serie posts. Deze monteren we achter elkaar, eventueel met verbindingsènes, zodat het als langere film ook klopt’, aldus Gorkum.

Creative director Verweij voegt toe: 'Daarom maken wij veel werk zonder audio. De typografie is visueel minder aantrekkelijk, maar wel noodzakelijk. Deze stijl is een stuk minder arbeidsintensief.’