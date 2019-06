Case study: CLEVER°FRANKE tilt BMX Freestyle naar een hoger niveau

De real-time datavisualisatie van het BMX Freestyle Park kampioenschap is winnaar van de Dutch Design Award in de categorie ‘Service & Systems 2019’. Eerder won het project ook een ‘FWA of the Day’, en kreeg veel media-aandacht.

Pim Postel van KNWU’s Team Innovation: ‘CLEVER°FRANKE heeft ons geholpen de BMX Freestyle sport op een vernieuwende manier te promoten, en ook verder te ontwikkelen. Met een ‘next-level-experience’ voor publiek, rijders én juryleden als resultaat. Hierdoor hebben we BMX Freestyle als een professionele sport op de kaart kunnen zetten.’

CLEVER°FRANKE gelooft dat real-time datavisualisatie in de toekomst ook kan worden toegepast in andere sporten, om de ervaring voor het publiek, maar ook de training en ontwikkeling van sporters naar een hoger niveau te tillen.