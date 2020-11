Ex-reclameregisseur wil levensechte science fiction filmervaring creëren

Joeri Holsheimer was in een recent verleden reclameregisseur bij productiemaatschappijen als Czar en Wefilm en sinds vorig fulltime bezig met Operation Pandora. De belangstelling is er in ieder geval. Er is volop persaandacht en op het moment van schrijven heeft hij €236.701 opgehaald met een crowdfundcampagne (99 investeerders leggen gemiddeld €2.390 in tegen een jaarrendement van 6%). Parallel daaraan loopt een privaat aandelentraject, waarbij de deur openstaat voor grote en minder grote (vanaf 25K) financiers en believers. In totaal, links- of rechtsom, wil hij 2,5 miljoen euro ophalen.

Joeri Holsheimer has a dream, that one day… Wat is jouw droom precies?

'Operation Pandora is een 100% levensechte science fiction experience. Simpel gezegd ben jij in Operation Pandora samen met je vrienden of vriendinnen de hoofdpersoon van een bloedstollende sciencefiction film. Het is een nieuwe manier van drama beleven. Zoals we vandaag naar een bioscoop gaan om een film te bekijken, zo stap je in Operation Pandora om een film mee te maken. Het is geen spel, of escape room, het is een persoonlijke live filmervaring.

Het is in mijn ogen het begin van een industrie, over tien jaar hoef ik dit niet meer uit te leggen, dan zijn "immersive experiences"’ de normaalste zaak van de wereld en mainstream entertainment geworden. Tot die tijd is het nog wel een uphill battle om uit te leggen hoe anders en nieuw het concept is. Daarvoor moet ik eigenlijk stap voor stap alle technologie en toepassingen achter de ervaring uitleggen om duidelijk te maken dat het grensverleggend is.' (Onder het artikel staat een korte video, waarin Holsheimer de operatie uitlegt, red.)

Waar komt de droom vandaan? Wat was de vonk dat je dacht: dat ga ik doen en ik zeg reclameregie vaarwel?

'Het was niet echt één vonk maar eerder een proces van jaren. Als ik terugkijk is het echt een kwestie van “connecting the dots”. Op mijn 17e heb ik tijdens een afscheidsfeestje van de middelbare school mijn eigen superrealistische (gewapende) kidnapping in scène gezet bij wijze van speurtocht 2.0 voor mijn klasgenoten. Die moesten me ‘s nachts bevrijden uit de handen van een bende. Ik realiseerde me later pas dat dat de eerste immersive experience was die ik heb gemaakt en meegemaakt. Toen naar de filmacademie, en mijn fascinatie met storytelling. Toen tien jaar de meer visuele en filmische tv-commercials gemaakt en de laatste jaren meer branded content en pranks met echte mensen – dat was al een paar jaar mijn day job: een 100% realistische en geloofwaardige ervaring creëren voor nietsvermoedende “slachtoffers” waarbinnen we iets bijzonders lieten gebeuren. En dat is precies wat ik nu met Operation Pandora doe maar dan niet voor merken en on steroids. De cirkel is rond.’

Wat is de status van het project, waar sta je in het (gedroomde) proces?

‘We zijn in principe ready-to-go. Er is vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Operation Pandora. Wat begon als een interessant ideetje, is uitgegroeid tot een ambitieus megaproject, gedragen door een team van ervaren professionals (onder wie ook filmproducer Lex Szanto en Diederik Veelo van Ambassadors, red.). We hebben onze plannen tot in detail uitgewerkt en alleen nog financiering nodig om te kunnen beginnen. In deze tijd een crowdfundingcampagne beginnen voor een revolutionair leisure concept is natuurlijk wel een uitdaging. Dus dat wordt spannend. Als het niet lukt, haal ik ergens anders geld op. Banken krijgen in deze tijd meer zekerheid van de overheid, dus dat is ook een optie. Maar ik vond crowdfunding wel een sympathiek gebaar, om het grote publiek alvast kennis te laten maken met Operation Pandora en mee te laten doen met de totstandkoming ervan. Maar ergens, in iets niet-tastbaars geld stoppen, blijkt voor veel mensen toch een brug te ver.

Onderstaande spinnenfilmpje bijvoorbeeld is in twee dagen meer dan 250K keer bekeken, maar levert qua crowdfunding minder op dan ik had verwacht. Grappig genoeg zijn er wel een paar wat grotere private investeerders uitgekomen. Het geeft in ieder geval aan dat het als product aanslaat bij het grote publiek.

Zodra we gefinancierd zijn hebben we nog dertien maanden nodig om Operation Pandora te voltooien. Dus we zullen op zijn vroegst begin 2022 onze deuren openen. We hebben nu een aantal locaties vlakbij of in Amsterdam op het oog.’