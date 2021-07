Daniël Sytsma (dentsu global): 'Er ligt een nieuw speelveld van nieuwe mogelijkheden klaar'

Deze week was Daniël Sytsma, Global Chief Design Officer dentsu, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Daniël over zijn week: 'Afgelopen jaar moest ik de inspiratie vooral digitaal zoeken. Net als iedereen vanachter het scherm de virtuele wereld in. Nu mag dat gelukkig weer fysiek en kunnen we de echte wereld in. Afgelopen jaar was op een gekke manier wel inspirerend: er kwam een vergrootglas te liggen op de grote problemen in de wereld, we werden getest op onze vindingrijkheid en door versnelde (oké gedwongen) adoptie van techniek ligt er een nieuw speelveld van nieuwe mogelijkheden klaar.

Als ik om me heen kijk merk ik dat ik altijd het meest geïnspireerd ben door projecten die zich tussen disciplines in afspelen. Op het snijvlak van innovatie en kunst, technologie en design, communicatie en cultuur. Mijn ‘picks’ voor deze week zijn zoals gevraagd random, en omdat we weer naar buiten mogen is het deels een uitagenda, aangevuld met projecten die je gewoon nog lekker vanuit je luie stoel kan ervaren.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Sechs & Bach

'Vorige week was ik in de Zuiderkerk in Amsterdam bij een live performance van Boris Acket, Maarten Vos en Christopher Bauder. Sechs is een moderne interpretatie van de zesde cellosuite van Bach, uitgevoerd met een installatie waarbij 30 lasers een visueel snaarinstrument vormen. Een complexe compositie, gebaseerd op wiskundige uitgangspunten, net zoals de oude meester zelf bewust of onbewust zijn muziek maakte.'

Bekijk hier de trailer. De live performance is nog te zien tot en met morgen 3 juli!