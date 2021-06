Joost Leek: 'Alleen vorm, zonder een kneitergoed idee of verhaal, is soms meer dan genoeg'

Deze week was Joost Leek @hallometjoost, creative, art director en designer, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Leek over zijn week: 'Inspiratie kan voor mij uit alles komen: een ongemakkelijk gesprek bij de kapper, een passage uit een goed boek of de motivational Monday quote van je tante op Facebook. Maar het type inspiratie waarvan je hoofd ontploft, vind ik meestal in het museum, filmhuis of op een festival. Het was daarom een armoedig jaar voor mijn doses inspiratie. Gelukkig werkt het internet nog zonder beperkingen. Deze week deel ik hier wat makkelijk verteerbare vondsten die mij hebben geïnspireerd de afgelopen tijd. Ze passen op de een of andere manier goed bij het werk dat ik maak en/of wat ik tof vind.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Plakband, ballonnen of stoeptegels

'Het werk van visueel kunstenaar (en neef) Johan Rijpma laat zien dat inspiratie echt overal is als je maar goed kijkt. Hij gebruikt alledaagse dingen zoals plakband, ballonnen of stoeptegels voor minutieus gemaakte films en installaties.'

Beeld hieronder: still uit Primary Expansion van Johan Rijsman