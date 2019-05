Van in-game concerten tot virtueel reizen: dit zijn 11 tech-trends voor 2019

Merken zetten niet alleen in op mobiel, maar lanceren allround campagnes met sociale meerwaarde. Dat ziet Marjolijn Kamphuis, juryvoorzitter van categorie Mobile, als een trend. ‘Merken zijn zich steeds meer bewust van het gevaar van telefoonverslaving en denken daar in hun mobiele concepten steeds beter over na. Een goede mobiele toepassing verrijkt ons echte leven.’ Zij vindt de Tech is te Gek campagne van Albert Heijn een goed voorbeeld van een case die niet alleen maatschappelijk betekenisvol is, maar ook goed geïntegreerd is. ‘Albert Heijn wil met haar marketingcampagnes meer doen dan een simpele weggeefactie. Zij verleggen de grens van de mogelijkheden met AR-apps, maar organiseren ook een evenement, fysieke spaaractie en werken samen met een BN’er. De campagne is succesvol omdat distributie en concept van A tot Z kloppen.’

Kamphuis plaatst in dit verband een kanttekening bij The Lockdown, de winnende game van ABN Amro. ‘Dit is de grote winnaar als je kijkt naar technisch concept en gameplay, en terecht. Maar jammer is dat ze geen data hebben verzameld waardoor ze niet weten wie en hoeveel mensen de game hebben gespeeld of de complete funnel hebben doorlopen. Het merk wilde geen e-mailadressen of andere data verzamelen, omdat ze bang waren dat dit IT’ers zou afschrikken. Had je dit wel gedaan, dan had je nu een sloot aan informatie waar je als merk een nog succesvollere vervolgcampagne op zou kunnen ontwikkelen.’