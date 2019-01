Plat beeld komt in paar seconden tot leven in augmented reality

Wauw! De Universiteit van Washington heeft een methode ontwikkeld waarmee een 2D-beeld tot leven komt in augmented reality. Of het nu een foto is van een voetballer, een schilderij van Picasso of een albumcover van de Beatles; UW Reality Lab doet het in een paar seconden. Interessant want 3D modelleren is erg tijdintensief. Lees het artikel  of bekijk de fascinerende video.